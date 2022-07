Miryam Marcone protagonista al Mascagni festival a Livorno

Social Video 3 minuti Esibizione Myriam Marcone

E dopo aver superato le selezioni ad aprile tra candidate da tutto il mondo per la Mascagni Academy, che si occupa principalmente del repertorio verista, Myiriam Marcone è stata scelta come una delle protagoniste del Mascagni Festival, con il teatro Goldoni, che si sta svolgendo a Livorno."Pinotta", un'opera meravigliosa che ha del fiabesco anche nel suo ritrovamento, in un vecchio baule, ha visto Miryam sul palco in una esibizione definita dalla critica con espressioni di grande apprezzamento: "Ha affrontato il ruolo con un suono raccolto e elegante" .Suggestiva la regia, che ha scelto una scenografia ispirata a De Chirico tra l'onirico e lo storico, accompagnata dalla musica trascinante e struggente di Pietro Mascagni, il grande musicista che è vissuto per un periodo anche in Puglia, a Cerignola."Non avevo mai lavorato con una regista donna e devo dire che questa collaborazione con Giulia Bonghi ha aggiunto un valore in più a questa meravigliosa esperienza: è una professionista fantastica, giovane e talentuosa, che unisce l'arte alla lirica sul palco in una maniera sublime, ogni "quadro" era davvero come la rappresentazione vivente di un'opera d'arte, attimo dopo attimo! Cantare accompagnata dalla plasticità delle performances è stata un'esperienza davvero speciale che spero di ripetere", ha riferito una felicissima Miryam, già rientrata nella sua amata Trani.E da Trani il talento di Miryam continua dunque a volare su palchi sempre più prestigiosi, e la grazia e l'intensità delle sue interpretazioni a conquistare critica , pubblico e a superare selezioni e provini sempre più duri e ambìti.