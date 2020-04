Misure per il contenimento del virus, i cittadini fermati nella Bat superano i 40mila

Supera quotail numero delle persone controllate dalle Forze di Polizia nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani dall'11 marzo scorso per accertare il rispetto delle misure imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Nella sola giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, sono statele, di cuiai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, per il mancato rispetto delle predette misure, cui si aggiungonopernon connessi all'emergenza epidemiologica in atto.Glisono invece statiper 1 attività è arrivato il provvedimento di chiusura, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 19/2020, mentreè stato. Complessivamente, dunque, dall'11 marzo scorso lesalgono a; leper violazione dell'art. 650 del Codice Penale sono, mentrequelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; leai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono invece; a questi numeri si aggiungonoGlicomplessivamentesono, conper violazione dell'art. 650 del Codice Penale eamministrativamente. I controlli, eseguiti dalle Forze dell'Ordine con la collaborazione delle Polizie Locali dei dieci Comuni e con il coordinamento della Prefettura, come preannunciato nei giorni scorsi, proseguiranno rigorosamente ed incessantemente nei prossimi giorni.Nel fine settimana di Pasqua e nel Lunedì dell'Angelo (giornate "ad alto rischio"), sarà potenziata sensibilmente la vigilanza anche attraverso l'ausilio degli elicotteri e droni a sorvolare l'intero territorio. La Polizia Stradale, inoltre, presidierà il tratto autostradale che attraversa questa provincia, i caselli dell'autostrada, e le direttrici che conducono ai principali luoghi di richiamo turistico e mete di svago, e questo ancheper intercettare chi astutamente pensa di sfuggire ai controlli posticipando al giorno successivo a Pasquetta il rientro a casa.Si invitano nuovamente i cittadini ad osservare scrupolosamente le misure di contenimento previste e di limitare gli spostamenti personali soltanto ed esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro, di salute e di urgente necessità, evitando rigorosamente gite fuori porta, esodi, trasferimenti ingiustificati in seconde case o ricongiungimenti familiari improvvisi e non sorretti da alcuna valida giustificazione.Il messaggio deve essere chiaro e perentorio: "RESTATE TUTTI A CASA". I controlli saranno effettuati a tappeto e non sarà tollerato che l'irresponsabilità di alcuni che ancora osano sfidare le regole metta a repentaglio la salute di tutte le altre persone, e sono la maggioranza, che con grande senso di civiltà e sacrificio stanno osservando scrupolosamente le misure di contenimento dettate dal Governo.