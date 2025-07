Mobilità Erasmus Plus: conclusa la formazione del personale scolastico alla Baldassarre

Si è appena conclusa la formazione del personale scolastico della scuola "Gen. E. Baldassarre" all'estero presso la scuola CES di Dublino così come previsto dal progetto Erasmus+ PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000213580, denominato "Building Bridges: Empowering Learning and Inclusion, through CLIL and Digital skills".Un'esperienza altamente significativa per il Dirigente della scuola Baldassarre, dott. Marco Galiano, per i docenti Giuseppe Laminafra, Mirella Verri, Emilia Nenna, Bianca Russo, Teresa Trentadue, Marta Ventura, Lucrezia Cosmai, Mariella Bevilacqua, Donatella Pasquadibisceglie, Antonella Bollino e per il personale amministrativo Maddalena Lamacchia, che hanno partecipato alla mobilità Erasmus+ a Dublino, cuore pulsante della cultura irlandese e della formazione europea.Durante le due settimane di formazione, dal 6 al 19 luglio, i partecipanti hanno potuto approfondire temi relativi alle metodologie didattiche innovative, sviluppare competenze linguistiche e confrontarsi con colleghi provenienti da tutta Europa. La partecipazione ai corsi Methodologies e General English presso la scuola CES di Dublino ha fornito un'occasione preziosa per crescere professionalmente e arricchire la nostra comunità scolastica con nuovi stimoli ed energie.Questa formazione andrà ad ampliare la sperimentazione CLIL, avviata già da qualche anno presso la nostra scuola: gli studenti hanno la possibilità di approfondire contenuti disciplinari in lingua inglese, sviluppando competenze linguistiche in un contesto motivante e interdisciplinare.Un grande grazie alla Commissione Europa, composta dalle docenti Lucia Canaletti, Sara Maddalena, Carla Palmieri, Lucrezia Pappagallo e Valeria Miraglia, che con grande impegno e un costante supporto ha reso possibile la straordinaria opportunità di portare con entusiasmo la nostra scuola in Europa.La creazione di ponti tra i diversi paesi europei si attesta come uno tra i principali obiettivi della nostra scuola e grazie al potenziamento della lingua inglese verranno forniti gli strumenti adeguati per poterli attraversare con entusiasmo e consapevolezza.