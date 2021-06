Morte di Raffaele Casale, papà Felice: «Verità e giustizia per mio figlio»

Continua a cercare giustizia Felice Casale, papà del giovane chef Raffaele scomparso chef de Le Lampare scomparso nell'incidente stradale del 16 agosto 2017 in via Martiri di Palermo. Ora, a circa un anno dalle riapertura delle indagini, la famiglia Casale è in attesa di conoscere se il Gip accolga o meno la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero. Una follia per la famiglia Casale che continua a cercare verità su quella tragica notte: in particolare i legali puntano a chiarire una volta per tutte le versioni discordanti dei testimoni presenti sul luogo dell'incidente e l'analisi dei tabulati telefonici volti eventualmente ad accertare ritardi e omissione nei soccorsi. A tutto ciò si aggiungono le lungaggini causate dalle restrizioni legate al covid con il rischio di prescrizione penale.«Ora le prove sul tavolo di giudice e avvocati ci sono tutte. Si deve continuare ad indagare», grida a gran voce papà Felice che nel frattempo si è rivolto anche alla trasmissione Chi l'ha visto ( qui il servizio) affinché si mantenga alta l'attenzione sulla vicenda. «Lo faccio esclusivamente per mio figlio», confida commosso alla redazione di Traniviva: «Chiedo solo verità: confido ancora nella giustizia».