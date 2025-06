È morto Alvaro Vitali, il Pierino più celebre d'Italia tra i banchi del liceo di Trani

C'era Pierino...e resterà sempre nella memoria di tutti quel Pierino a cui aveva dato il volto da discolo Alvaro Vitali, l'attore caratterista morto oggi a settantacinque anni. A Trani, tra il 1976 e il 1979, aveva vestito i panni dello studente discolo, birbante e guardone, sempre a caccia di belle ragazze, anche se finiva puntualmente per cacciarsi nei guai a causa della sua goffaggine o dell'eccessiva sicurezza in sé. Il suo personaggio, all'apparenza superficiale, racchiudeva in realtà un'ingenuità tutta italiana, capace di conquistare il pubblico e suscitare simpatia anche nelle situazioni più boccaccesche.Furono cinque i film che lo videro protagonista, e in quegli anni Trani divenne quasi una seconda casa per lui e per altri volti noti della commedia sexy all'italiana, come Gloria Guida, Gianfranco D'Angelo e Lino Banfi; e in tanti oggi ricordano la sua scanzonata simpatia.Quelle pellicole leggere, con un erotismo che oggi fa sorridere, trovarono nella città una scenografia non solo nelle aule del liceo classico De Sanctis, ma anche nel porto, in piazza della Repubblica, i grandi magazzini Upim, e nrl lungomare trasformando Trani, per qualche stagione, in un set a cielo aperto, pieno di risate, doppi sensi e fughe rocambolesche. In realtà l'attore, che con quei film raggiunse una straordinaria notorietà , era stato scoperto nientemeno che da Fellini che l'aveva scelto per ruoli in diversi film, compresi Amarcord e Roma.Classe mista (1976), in cui Vitali recita al fianco di Dagmar Lassander, Lino Banfi e Gianfranco D'Angelo .La compagna di banco (1977): sequel dello stesso genereLa liceale nella classe dei ripetenti (1978): quarto capitolo del filone "liceale"La liceale seduce i professori (1979)L'infermiera di notte (1979) (e/o L'infermiera nella corsia dei militari, 1979).