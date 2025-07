Mostra espositiva "25 Anni di Arte e Cultura" con l'associazione Lacarvella

Powered by

Dal 4 al 18 luglio, l'Associazione Lacarvella celebra i suoi 25 anni di fondazione con una mostra espositiva di pittura presso P.zza Regia Udienza, nei pressi della Cattedrale, a Trani. L'evento, patrocinato dalla Città di Trani, sarà aperto al pubblico dal venerdì alla domenica, dalle ore 19:00 alle 23:00.La mostra presenterà le opere di quattro artisti di talento: Guglielmi Saverio, Alessandro Nesta, Fonte De Tullio e Princigalli Sabina. Le loro creazioni artistiche saranno esposte gratuitamente, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire e apprezzare la loro arte.L'Associazione Lacarvella, fondata 25 anni fa, ha sempre avuto come obiettivo la promozione dell'arte e della cultura nella città di Trani. Questa mostra espositiva è un'occasione importante per celebrare questo traguardo e per condividere con la comunità la passione e la creatività degli artisti coinvolti.Non perdete l'opportunità di visitare questa mostra espositiva e di scoprire le opere di questi quattro artisti di talento. L'ingresso è libero e l'evento è aperto a tutti.