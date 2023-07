Movida notturna, intensificati i controlli della Polizia di Stato a Trani

Nel corso della scorsa settimana, il Questore, Roberto Pellicone, ha intensificato i servizi di controllo del territorio nelle città di Trani finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, specie di natura predatoria.

I servizi sono stati svolti da personale del commissariato coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" e dalla Polizia Locale di Trani ed hanno avuto come fine principale quello di fornire ai cittadini una maggiore percezione della sicurezza soprattutto in questo periodo della stagione in cui la città è meta di turisti.

I controlli del personale delle volanti – svolti anche da pattuglie appiedate - hanno interessato il centro cittadino, ove sono presenti locali ricettivi, meta di migliaia di giovani, specie nelle ore serali, sia le aree periferiche ove insistono molte attività commerciali.

Sono stati effettuati 8 posti di controllo nell'ambito dei quali sono stati sottoposti a controllo di polizia 70 veicoli, identificate 156 persone di cui 46 con precedenti di polizia; sono state sanzionate 4 persone per violazione al codice della strada cui è stata ritirata la carta di circolazione.

Inoltre, personale della Polizia amministrativa del Commissariato, unitamente alla Polizia Locale di Trani, ha effettuato controlli a esercizi commerciali per verificare l'osservanza dei regolamenti in materia. Sono in corso accertamenti su alcuni gestori di locali di intrattenimento per l'inosservanza dell'art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana 14/2015 che prevede il divieto di emissioni sonore oltre l'orario consentito.