Muraglione della Villa comunale, Cinquepalmi: «Che fine ha fatto il finanziamento di Gal Ponte Lama?»

«Oggi leggo che dal capitolo relativo alla manutenzione straordinaria del muro della villa comunale sono stati tolti ben 300 mila Euro per finanziare i lavori di completamento del lungomare tra il lido colonna ed il confine con il territorio di Bisceglie (waterfront area est di Trani). Ma come, il progetto presentato dal Comune non si era posizionato al primo posto della graduatoria, non era stato ammesso a finanziamento per 400 mila Euro? Come mai ora la somma viene prelevata dal capitolo per il rifacimento del muro della villa comunale, il comune di Trani ha perso il finanziamento?». A domandarselo è l'ex consigliera comunale, Mariagrazia Cinquepalmi.«Sempre dallo stesso capitolo delle somme per il rifacimento del muro della villa comunale, qualche giorno fa, sempre per mano dello stesso Dirigente, sono stati sottratti ben 35 mila Euro per l'acquisto del chiosco a corredo del parco di via Andria. Anche in questo caso 770 mila euro non sono bastati per completare il parco campo scuola di via Andria. È più importante sistemare il muraglione della villa comunale o dotare il Parco campo scuola di Via Andria di un chiosco bar? Il dirigente continua indisturbato a modificare il Piano delle Opere Pubbliche approvato dal Consiglio comunale con provvedimenti dirigenziali nella totale indifferenza dell'intera Amministrazione. È ormai prassi al Comune di Trani, ricorrere sempre ai lavori suppletivi.Chissà come mai i progetti sono sempre incompleti, dimenticano sempre qualcosa. Non mi pare che il chiosco possa essere considerato una necessità di un lavoro a seguito di circostanze impreviste. Non era stato previsto nel progetto iniziale? Siamo sicuri che la procedura adottata sia corretta? I Consiglieri Comunali che dovranno ratificare le variazioni di bilancio hanno considerato che siamo in esercizio provvisorio e che, pertanto, possono essere affrontate solo spese ordinarie? Si sono chiesti come mai i lavori urgentissimi di rifacimento del muro della villa tardano e perché il capitolo adibito a tale intervento è stato completamente svuotato?La gara è stata aggiudicata ben 2 anni fa, il muro sta letteralmente crollando nell'indifferenza assoluta di tutti. Attendiamo risposte concrete, attendiamo di sapere che fine ha fatto il finanziamento di 400 mila euro del Gal Pontelama. Attendiamo di sapere con quali somme verranno eseguiti i lavori urgentissimi al muro della villa comunale. In un momento storico in cui tutti parlano di abbattere i muri, non vorrei che qualcuno dalle parti del Comune di Trani abbia frainteso e si stia adoperando per abbattere quello della nostra Villa Comunale».