Nasce il Movimento Politico "Con Emiliano"

»Non una "semplice lista" ma un movimento politico che ha come obiettivo quello di creare un ponte ideale di informazioni e contatto tra Comune, Provincia e Regione, così nasce a Trani "Con Emiliano".Un gruppo affiatato, che ha avviato un percorso comune già da qualche anno per puntare a formare una classe dirigente coesa e qualificata, di cui al momento fanno parte già tre assessori comunali, Cecilia Di Lernia, Marina Nenna e Mimmo Briguglio, un consigliere provinciale, Beppe Corrado, tre consiglieri comunali, oltre Corrado ci sono infatti anche Leo Amoruso e Donato Di Palo, a cui si aggiunge il presidente di Amet, Francesco De Marinis. Il coordinatore del movimento politico è l'avvocato Sebastiano de Feudis che con la sua esperienza amministrativa ha coordinato il percorso che ha portato alla formazione della lista.Una lista che si compone di esperienze associative e professionalità da sempre al servizio del bene comune in un ottica che travalica anche i confini della città stessa. Il movimento, infatti, mira a valorizzare il ruolo della Città nel territorio provinciale ed ad inserirsi in un progetto di prospettiva regionale.Saremo al fianco di Amedeo Bottaro per continuare un percorso di crescita avviato nel 2015. "Ci siamo uniti perché riteniamo prioritario puntare su una classe dirigente coesa e qualificata per governare i processi politici, economici e sociali di una città che merita ancor di più di quanto ha ricevuto sino a ora", così l'avvocato de Feudis ha voluto lanciare ufficialmente la nascita di questo gruppo e ha fissato le priorità del movimento."Con Emiliano", il cui simbolo è caratterizzato da un cerchio di colore giallo nel cui centro è riportata la preposizione "CON", ha espresso anche un nome tutto tranese per la campagna elettorale a supporto del presidente uscente della Regione Puglia Michele Emiliano, si tratta proprio dell'assessore comunale Domenico Briguglio che avrà il supporto dell'intero movimento proprio per la carica di consigliere regionale.​