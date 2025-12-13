Babbo Natale
"Natale in… Vetrina”: il quartiere Pozzo Piano si accende di magia

A partire da oggi quattro appuntamenti con artisti di strada e spettacoli

Trani - sabato 13 dicembre 2025 10.58 Comunicato Stampa
Il Natale arriva a Pozzo Piano e in via Alcide De Gasperi con un'iniziativa che promette di trasformare il quartiere in un vero e proprio villaggio natalizio a cielo aperto. Nei giorni 13, 14, 21 e 23 dicembre 2025, infatti, si terrà "Natale in… Vetrina", un evento fortemente voluto da Vape Store e Bar Pantheon, in collaborazione con l'associazione culturale Trani Tradizioni con l'obiettivo di riaccendere lo spirito di comunità e dare nuovo prestigio alla zona. Il Bar Pantheon del Sig. Soldano G., insieme al Vape Store del Sig. Quirini G. e Mazzilli D., hanno scelto di contribuire attivamente alla valorizzazione del tratto di Corso De Gasperi, dal civico 24 al 30, dove vivono tante realtà commerciali, di qualità, che ogni giorno animano Pozzo Piano.

L'idea nasce dal desiderio di riunire famiglie, residenti e commercianti in un clima di festa, creando un appuntamento che possa diventare tradizione e punto di riferimento per tutti. "Natale in… Vetrina" offrirà quattro giornate dense di momenti emozionanti grazie alla partecipazione di: Timpanisti, Schiaccianoci, Elfi e Giocolieri, Babbo Natale, Il Grinch e Mascotte.

Gli artisti, tutti in costume a tema, si esibiranno tra il Vape Store e il Bar Pantheon trasformando la strada in un percorso incantato per grandi e piccini. Nel corso dell'evento, Babbo Natale e i suoi Elfi distribuiranno piccoli doni ai bambini, rendendo ogni visita un ricordo speciale.

Ogni giornata prevede il seguente programma con:
Accoglienza mattutina e pomeridiana con Babbo Natale ed Elfi Esibizione degli Schiaccianoci alle ore 18:30
Show degli Elfi alle ore 19:00
Spettacolo Luminoso "Il calore del Natale" alle ore 19:30. Vape Store, il Bar Pantheon insieme a Trani Tradizioni , hanno voluto realizzare un'iniziativa che non fosse solo un intrattenimento temporaneo, ma un gesto concreto per rianimare il quartiere, creare un clima natalizio condiviso in una zona raramente considerata per questa tipologia di eventi. La speranza degli organizzatori è che "Natale in… Vetrina" diventi un appuntamento annuale sempre più travolgente, capace di rafforzare il legame tra residenti e attività commerciali, riportando vitalità e bellezza in uno dei cuori vivi della città di Trani, grazie ai sui cittadini.
  • Natale
