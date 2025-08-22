Samuel Bove, un
Samuel Bove, un "siluro" dal Belgio per conquistare Trani
Attualità

Natalonga 2025: Samuel Bove, un "siluro" dal Belgio per conquistare Trani

Il quindicenne campione di nuoto tranese, cresciuto a Bruxelles, esordisce in Italia al Memorial Cignarelli con il sogno delle Olimpiadi

Trani - venerdì 22 agosto 2025 7.48 Comunicato Stampa
L'imminente Memorial "prof. M.Cignarelli" di Natalonga a Trani che si terrà il prossimo 24 agosto, si arricchisce di grandi nomi del nuoto. Tra questi spicca la storia di Samuel Bove, un giovanissimo e talentuoso atleta tranese di passaporto belga. Questo evento segnerà il suo esordio assoluto in una competizione in Italia, un'occasione speciale per farsi notare nella sua città d'origine e inseguire il grande sogno di vestire i colori azzurri alle Olimpiadi.

La presenza dell'atleta Samuel Bove alla competizione è annunciata dalla organizzazione del Memorial Cignarelli:

Dopo l'annuncio della partecipazione di Daniel Di Pierro, il grande ultramaratoneta in acqua, si prepara "un'ondata" di altri campioni per il 2° Memorial "prof. M. Cignarelli" di Natalonga a Trani! E tra i nomi che scaldano le acque della baia del "Professore" (come vorremmo si chiamasse la baia senza nome tra Villa Comunale e penisola di Colonna), ce n'è uno che ha un sapore particolare: Samuel Bove, il quindicenne che si è già fatto notare. Nato a Trani, ma con un passaporto belga per via dei suoi 12 anni a Zaventem, a due passi da Bruxelles, Samuel è l'orgoglio di papà Marco e mamma Nevia Bezzato. Oggi, a quasi 16 anni, non ha nulla a che vedere con il bimbo che, a soli 2 anni, ha avuto un'esperienza "traumatica" con la piscina. A quanto pare, il primo approccio non è stato dei migliori. Ma per fortuna, a 7 anni ha convinto i suoi genitori a riprovarci, e da allora non ha più smesso di nuotare. Sulla terraferma, Samuel è un ragazzo timido e un po' taciturno. Ma in acqua, la musica cambia. Come un siluro, si trasforma, lasciando gli avversari nella sua scia. Non a caso, a luglio ha dominato il campionato regionale "Zomer Criterium" portandosi a casa ben tre ori: nei 50m farfalla, 100m farfalla e 200m stile libero. Un vero e proprio bottino di medaglie che gli ha aperto le porte per le nazionali del prossimo anno . Ma Samuel non è solo muscoli e cronometro. È uno sportivo a 360 gradi che si divide tra piscina, palestra e il liceo sportivo, dove, tra una vasca e l'altra, ottiene risultati eccellenti. Come se non bastasse, parla quattro lingue: italiano, olandese, inglese e francese. Un vero talento polivalente! Il suo sogno più grande? Partecipare alle Olimpiadi e, ovviamente, rappresentare l'Italia, il suo Paese del cuore. Per questo, l'appuntamento di domenica a Trani non è una gara qualsiasi: sarà la sua prima competizione in assoluto in Italia. Samuel, che si definisce un ragazzo competitivo, costante e dedito al suo sport, non vede l'ora di tuffarsi e ottenere un bel tempo sulla distanza dei 2,5 km. È la sua occasione per farsi notare e chissà, magari gareggiare in futuro in altre importanti competizioni nel nostro Paese. Anche se sogna di dedicare la sua vita allo sport, Samuel ha già un piano B, anzi, un piano A: diventare un medico sportivo. Un modo perfetto per unire le sue due grandi passioni. In bocca al lupo, Samuel! Ti aspettiamo a Trani!

  • Trani Estate 2025
Altri contenuti a tema
"Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" "Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" L'iniziativa, promossa dalla Cooperativa Exsultet, ha offerto a bambini e ragazzi provenienti da contesti difficili un'esperienza unica tra natura, laboratori e scoperte, lasciando un segno profondo in tutti i partecipanti
Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani Eventi e cultura Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani L'unica data pugliese del tour per gli 80 anni di Ivan Graziani incanta il pubblico, con il figlio Filippo che dimostra come l'universo del cantautore sia più vivo e attuale che mai
"Un bastardo venuto dal sud", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano Eventi e cultura "Un bastardo venuto dal sud", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano Palazzo Beltrani si è acceso, grazie a Fabio Cursio Giacobbe, Carla Bavaro a Alberto Iovene, per un recital che ha raccontato il "Califfo" uomo dietro la leggenda, omaggiando il compianto regista Pietro Genuardi
6 Due artisti ed una panchina di Trani: la bellezza ci salverà Due artisti ed una panchina di Trani: la bellezza ci salverà Stefano Iervicella e Daniela Carolina Piunti da Ascoli Piceno in città per un gesto gentile
Daniel Douglas Di Pierro, testimonial del 2° Memorial Prof. Mauro Cignarelli Associazioni Daniel Douglas Di Pierro, testimonial del 2° Memorial Prof. Mauro Cignarelli Un Legame tra Generazioni e Passioni
All’Agorà di Tranensis Trifone Gargano dialoga su cultura, scuola e spirito critico Associazioni All’Agorà di Tranensis Trifone Gargano dialoga su cultura, scuola e spirito critico L’Umanesimo oggi: passione, metodo e cittadinanza
Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma Eventi e cultura Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma Una grande rievocazione per i 20 anni di Trani Tradizioni.
5 Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani Eventi e cultura Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani La politica, quasi per caso nel libro "Vicino, fare politica insieme alle persone" che sarà presentato a cura de "La Maria del Porto"
HUB Porta Nova Trani: «iN BOX» inaugurata la mostra dell’artista palestinese Zaid Ayasa
22 agosto 2025 HUB Porta Nova Trani: «iN BOX» inaugurata la mostra dell’artista palestinese Zaid Ayasa
Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara
21 agosto 2025 Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara
Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito
21 agosto 2025 Incidente tra auto e moto in via Barletta: un ferito
A Trani il ricordo di Pino Daniele a "Cinema Fuori Museo "
21 agosto 2025 A Trani il ricordo di Pino Daniele a "Cinema Fuori Museo"
1
Polmone verde al collasso o collassato? Villa Comunale: lavori ancora fermi
21 agosto 2025 Polmone verde al collasso o collassato? Villa Comunale: lavori ancora fermi
Festa dei Popoli, giovedì 28 agosto la grande tavolata interculturale in piazza Mazzini
21 agosto 2025 Festa dei Popoli, giovedì 28 agosto la grande tavolata interculturale in piazza Mazzini
Trani si racconta tra le foto di Berengo Gardin e il jazz di Domenico Cartago
21 agosto 2025 Trani si racconta tra le foto di Berengo Gardin e il jazz di Domenico Cartago
Iscrizioni universitarie: Musa Formazione, il tuo alleato per un futuro senza stress
21 agosto 2025 Iscrizioni universitarie: Musa Formazione, il tuo alleato per un futuro senza stress
Soccer Trani, la piazza sta rispondendo presente: ecco il ritorno della tifoseria organizzata
20 agosto 2025 Soccer Trani, la piazza sta rispondendo presente: ecco il ritorno della tifoseria organizzata
1
Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni " smaschera il caos estivo dell'Amministrazione
20 agosto 2025 Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni" smaschera il caos estivo dell'Amministrazione
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.