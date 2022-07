Negozio storico, bottega artigiana o locale storico: un avviso pubblico per identificare e valorizzare le attività di tradizionali di Puglia

La Regione Puglia ha emanato un bando destinato alle attività che, avendo i requisiti previsti dalla L.R. n. 30/2021, intendano avere il riconoscimento di negozio storico, bottega artigiana storica o locale storico ed essere così inserite nell'apposito albo regionale.L'iniziativa è finalizzata a tutelare e valorizzare il patrimonio delle aziende pugliesi che possono vantare una "insegna storica", intesa come denominazione comunemente utilizzata nei confronti della clientela e identificativa dell'impresa. Le attività storiche, riconosciute con marchio identificativo e iscritte nell'Elenco Regionale delle Attività Storiche e di Tradizione della Puglia, potranno beneficiare di numerosi interventi tra cui contributi a fondo perduto ai titolari delle attività, agevolazioni per l'accesso al credito, premialità o riduzioni per tributi regionali, imposte e tariffe comunali e supporto per i contratti di apprendistato per l'ingresso delle giovani e dei giovani nel mondo del lavoro.La domanda di riconoscimento, redatta secondo il modulo predisposto (manifestazione di interesse) deve essere presentata esclusivamente tramite l'Assistenza di un C.A.T. (Centro assistenza Tecnica) riconosciuto dalla regione Puglia,corredato da tutti gli allegati richiesti (foto, relazioni, dichiarazioni necessarie, ecc.) ai fini della valutazione dei requisiti da parte della regione Puglia.Per inoltrare le domande di riconoscimento, a partire dal 18 Luglio p.v., è a disposizione il C.A.T. Imprese Nord Baresi srl della Confesercenti Provinciale B.A.T. che, insieme al C.A.T. Confesercenti Regionale Pugliese, regolarmente riconosciuti dalla Regione Puglia, provvederanno all'invio, come previsto dal bando, previo rilascio della delega da parte del titolare dell'attività.- CAT Imprese Nord Baresi – via Malcangi, 197 – 76125 Trani BT- 0883 888236; cell.: 347 7242141 (Luigi – orari ufficio); email: segreteria@confesercentibat.it.