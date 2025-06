Nel centro dialisi di Trani screening nefrologico gratuito

Dimatteo: «Ha deciso di schierarsi per la vita e la pace»

In molti hanno approfittato della presenza dei servizi sanitari per avere informazioni sugli screening

Riconoscimento al Politecnico di Milano per l’iniziativa regionale sostenuta dal PNRR

La tranese Mia Lettini in prima linea per accendere i riflettori sulla battaglia per l'inserimento della patologia nei LEA