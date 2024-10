Nell'Asl Bat una giornata dedicata alla menopausa

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, che si svolge venerdì 18 ottobre, l'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie - a cui a dicembre 2023 è stato assegnato il Bollino Rosa dalla Fondazione Onda per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie con percorsi ottimizzati per il genere femminile - ha organizzato, dalle ore 15.30 alle ore 19, un infopoint con un ginecologo e la distribuzione di materiale informativo a donne in menopausa e perimenopausa.L'open day si terrà venerdì 18 ottobre presso l'Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia, con prenotazione obbligatoria al numero di telefono 080.3363260 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 da lunedì al venerdì.Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l'osteoporosi.