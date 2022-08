Nessuna traccia dei buoni digitali per i libri di testo, impossibile anche ordinarli

Il problema che è stato segnalato In redazione da diversi genitori riguarda le famiglie che sono in possesso del certificato ISEE, che dimostra uno stato di difficoltà economica e che consente di avere dei buoni per l'acquisto dei libri di testo scolastici : ebbene, per la prima volta il Comune di Trani ha stabilito l'acquisto tramite buoni digitali da presentare a librerie e cartolibrerie e non attraverso il rimborso su conto corrente come era sempre avvenuto.Ormai alle porte di settembre però, in molti tra ragazzi e genitori si sono recati all'ufficio della Pubblica Istruzione del Comune di Trani proprio per chiedere informazioni in merito al ritardo per l'ottenimento degli stessi, senza i quali non è possibile neanche ordinare i libri.Al Comune l'unica risposta ottenuta è che l'ufficio sta aspettando l'ok dalla Regione per procedere alla emissione dei buoni digitali, mentre, come detto, dalle cartolerie autorizzate la risposta è che non si può neanche procedere a effettuare l'ordine se non vengono presentati i buoni digitali.Tutto questo lascia presagire, temere, anzi, ritardi nella consegna dei libri a meno di due settimane dall'inizio delle lezioni.La presentazione delle domande ottenere per ottenere i libri di testo si è chiusa a fine luglio, ma della possibilità di accedervi ancora nessuna traccia, dunque. La richiesta da parte delle famiglie è evidentemente di un sollecito dell'ufficio del Comune nei confronti della Regione per poter attivare la procedura in maniera tempestiva, Anche se già con un evidente ritardo..