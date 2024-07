Nino Frassica con la Los Plagger Band attesi a Trani il 22 luglio

Lunedì 22 luglio, in piazza Duomo a Trani (Bt), nellambito del Rush Summer Fest organizzato da Gs23Eventi e Rush Eventi, si terrà 2000 - 3000 di Nino Frassica e della Los Plagger Band, un esilarante concerto-cabaret con un repertorio formato da oltre cento celebri brani rivisitati e proposti in versione medley.In circa due ore il celebre comico e attore siciliano intonerà a modo suo canzoni famosissime spaziando tra i successi della musica italiana e i brani più apprezzati dei programmi che lo hanno visto protagonista, in primis "Indietro tutta" con Renzo Arbore. Quindi si ascolteranno Cacao Meravigliao piuttosto che Grazie dei fiori bis e rivisitazioni di Voglio andare a vivere in campagna che diventerà Voglio andare a vivere con i cugini di campagna, oppure Siamo donne e Tuca tuca.In questo spettacolo comico-musicale Frassica sarà accompagnato dalla Los Plagger Band, gruppo formato da sei musicisti e il cui nome Plaggers è una fusione tra Platters (complesso vocale statunitense) e plagio, che chiamerà il pubblico a partecipare attivamente allo show ricoprendo una parte importante dello stesso attraverso canti e balli che creeranno unatmosfera di complicità e intesa grazie allinesauribile estro comico dellartista messinese.Nel suo percorso artistico Frassica si è contraddistinto sempre in maniera egregia, in programmi quali Domenica In, Scommettiamo che, Colorado e Le Iene, in numerose serie televisive tra cui i seguitissimi episodi di Don Matteo, nei quali interpretava il maresciallo Cecchini, insieme a Terence Hill e Flavio Insinna prima e Simone Montedoro nelle ultime due serie, Ho sposato uno sbirro e I Cesaroni 5, e in film come Vacanze di Natale 91, Anni 90, BellEpoker e The Tourist, con Johnny Depp e Angelina Jolie. In questi lavori e in tantissimi altri nei quali è stato impegnato, attraverso il suo talento recitativo, il suo senso dellumorismo e la sua capacità di comunicare, è riuscito a conquistare laffetto e la stima del grande pubblico.I biglietti del concerto saranno acquistabili su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito Ticket One