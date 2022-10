Nomine Amet, De Simola: "Solo fake news politico-giornalistiche"

Abbiamo atteso qualche giorno per dare il tempo di informarsi meglio a chi ci ha direttamente coinvolto nella questione delle recenti nomine Amet. Considerato il perdurante silenzio, un breve comunicato sembra doveroso. La stampa di questi giorni ha informato la cittadinanza e anche noi che, evidentemente a nostra insaputa, ma, si dice, con il nostro contemporaneo avvallo, il sindaco abbia nominato il presidente della nostra azienda partecipata! Su questa "fantasia politico-giornalistica" alcuni esponenti di partito, non avendo forse altre risorse e argomenti, hanno pensato di avventurarsi in azzardate congetture». Lo scrivono in una nota Vincenzo de Simola, Tommaso Laurora, Felice Corraro, Erika Laurora e Mariangela Scialandrone.«Ovviamente la smentita è superflua poiché non si può smentire una fantasia, una fake news, tanto di moda oggi. Suggerisco di affrontare, invece, valutazioni più profonde sul perché diversi professionisti locali preferiscano aderire a proposte politiche diverse da quelle del passato. Quanto al nostro gruppo politico, ribadiamo le posizioni evidenziate in questi anni: saremo sempre favorevoli a quei programmi che guardano con lungimiranza ad un sviluppo del nostro territorio, alle scelte sul futuro della città, agli obiettivi connessi da raggiungere, senza alzare barriere legate a schieramenti politici e, come in questi anni abbiamo dimostrato, sempre aperti al dialogo.In verità ci dispiace anche per il professionista nominato, perché sentirsi chiamati in causa in questo modo è senz'altro imbarazzante e, al di là del pettegolezzo, nell'augurargli buon lavoro, lasciamo anche a lui la scelta se fare o meno chiarezza sull'accaduto, provvedendo, nel caso, a tranquillizzare quanti in questi giorni si sono inutilmente allarmati».