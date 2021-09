"Non ti scordar di me", ritorna la festa dei nonni organizzata da Auser Trani

Nel 1978, l'allora Presidente americano, Jimmy Carter, proclamò la prima festa nazionale dei nonni. In Italia ci arriviamo molto tempo dopo, infatti la festa nazionale viene istituita solo il 2005 con la Legge del 31 luglio n. 159.Per quanto ci riguarda da anni festeggiamo i nonni e le nonne con la manifestazione chiamata, giunta alla quattordicesima edizione.Ogni anno nuove sensazioni e nuove esperienze, quest'anno la novità è rappresentata dalla collaborazione nonché dal finanziamento ricevuto dell'Amministrazione Comunale tramite l'Assessorato alle Culture che ha emanato un bando pubblico dove hanno partecipato le associazioni culturali e di volontariato di Trani. Abbiamo ricevuto un'attenzione che ci ha onorato.Quattordici edizioni rappresentano la nostra storia ricordiamo con piacere quella organizzata nel carcere di Trani o quella dedicata ai "70 di pace" con la pubblicazione di un Dvd che raccoglie tante notizie e interviste sugli eventi del 1943, oppure quelle presso il Teatro Impero con nonni e nipoti che si esibivano a ruota libera.Questa edizione viene divisa in cinque giornate partendo da lunedì 27 settembre alle ore 18,30 incontro in Biblioteca per discutere di "Terza età… quale futuro" con Debora Ciliento (Consigliere Regionale); Mimmo Pantaleo (Presidenza Nazionale dell'Auser) - Gianni Forte (Segretario Regionale dello Sindacato Pensionati CGIL) – Francesca Zitoli (Assessore alle Culture di Trani). Il tutto moderato dalla giornalista Lucia Demari.Partecipa - Amedeo Bottaro (Sindaco della Città di Trani) e Eugenio Martello (Assessore alle politiche sociali di Trani).Mercoledì 29 settembre presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia verrà presentato la prima parte del progetto "Memory Sharing: la condivisione dei ricordi". Sarà presente il Direttore del Centro Servizi Volontariato San Nicola di Baril'Assessore alle politiche sociali Eugenio Martello.Giovedì 30 settembre alle ore 18,30 "non solo libri". Ospitiamo il noto chitarrista Marco Laccone che presenta il suo ultimo lavoro discografico.Sabato 2 ottobre ore 18,00 presso l'Auditorio della Parrocchia di San Magno - Festa dei nonni e delle nonne - "Non ti scordar di me". Presenta Vittorio Cassinesi con tantissimi ospiti che hanno garantito la loro presenza: Pino Fusco dei Mudù, Nonno Ciccio, Cettin e Mariet e tanti altre sorprese.Le manifestazioni sono con invito da ritirare presso la sede nel rispetto delle norme anti covid.