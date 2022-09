Note di Pace a Palazzo Beltrani: sul palco l'armonia dell'Orchestra di Kharkiv

Social Video 3 minuti Un concerto a sostegno del popolo ucraino

Note di pace sullo spartito dell''Orchestra Sinfonica di Kharkiv , che ieri sera nella corte "Davide Santorsola" di Palazzo delle Arti Beltrani è stata protagonista del concerto "Armonie per la Pace", organizzato dall'Associazione Società Ideale di Bari, in collaborazione con la Città di Trani.Tredici straordinarie musiciste ucraine, un ensemble tutto al femminile dell'Orchestra da camera del Teatro di Kharkiv, hanno suonato per il tempio della musica dell'omonima città dell'Ucraina nord-orientale, completamente distrutto nel conflitto russo-ucraino in atto, a causa dei bombardamenti. E l'incipit della serata è stato proprio l'Inno nazionale dell'Ucraina, con il pubblico in piedi in un atmosfera di grande emozione.Ad impreziosire il concerto, la presenza del m° Francesco Di Rosa, considerato uno dei migliori oboisti del panorama internazionale, attualmente primo oboe solista dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Nel corso della serata è stata effettuata una raccolta fondi (contributi volontari) il cui ricavato sarà devoluto ai musicisti della Filarmonica del teatro della martoriata città di Kharkiv, privati del loro lavoro a causa della guerra.