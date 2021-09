Notte delle lanterne a Trani: trovato punto d'incontro tra gli organizzatori e Legambiente

Con riferimento alla manifestazione "Notte delle lanterne" programmata a Trani per la notte del 14 settembre, Legambiente Trani e 3Place ETS prendono atto della disponibilità manifestata dall'associazione Forme, organizzatrice dell'evento nel far involare simbolicamente solo talune lanterne, da recuperare prontamente, ed impiegare la maggior parte delle lanterne per una mera scenografia al termine dell'evento culturale ed a sospendere la manifestazione in caso di vento che possa disperdere nell'ambiente le lanterne.Legambiente Trani e 3Place ETS, nel raccogliere positivamente la sensibilità manifestata dalla associazione Forme, invita per il futuro anche ulteriori soggetti organizzatori di eventi similari e soprattutto pirotecnici ad adeguarsi ad una medesima condotta di tutela per l'ambiente ricordando come in molte attività di pulizia operate lungo il litorale nord della città di Trani siano stati rinvenuti involucri di plastica, e quindi non biodegradabili, impiegati per le manifestazioni pirotecniche.