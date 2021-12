Novità in Giunta, revocata delega ai servizi cimiteriali per l'assessore Merra

Il sindaco Amedeo Bottaro ha disposto la ridefinizione degli incarichi in favore dell'assessore Raffaella Merra che avrà delega alla qualità della vita, agricoltura, pesca e diritti degli animali. A sorpresa, manca la delega ai servizi cimiteriali oltre che quella già resa nota all'ambiente, quest'ultima revocata nel Consiglio comunale del 15 dicembre, per volere della stessa Merra, per "motivi familiari". In quella occasione, infatti, l'assessore aveva esplicitamente confermato tutti gli altri incarichi. Non è dato di sapere ora cosa abbia spinto il primo cittadino a revocare anche la delega ai servizi cimiteriali ma pare che la decisione abbia colto di sorpresa anche la diretta interessata.