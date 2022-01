Nuova ciclovia sulla ex ss. 16 Trani-Bisceglie: nominato il Rup e il gruppo di lavoro

Con la nomina del Responsabile unico del procedimento (Rup) e del gruppo di supporto, prende forma il progetto per la realizzazione di una nuova ciclovia urbana sulla ex s.s. 16 Trani-Bisceglie, dall'incrocio di via De Gemmis in direzione sud: una determina dirigenziale a firma del dirigente dell'area lavori pubblici ing. Luigi Puzziferri indica infatti la scelta come Rup del geom. Nicola Valenziano (istruttore tecnico della terza area Lavori pubblici e patrimonio, e di individuare il gruppo di lavoro composto dai seguenti dipendenti: arch. Dello Russo Teresa con compito di assistente tecnico al Rup, al progettista e alla D.LL. dott.ssa D'Ursi Donatella e dott. Loiodice Edoardo con compito di supporto amministrativo.Di cosa si tratta: con "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12/8/2020 n° 344 sono stati assegnati e finanziate le opere per la realizzazione per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica italiana; tra Enti beneficiari è presente anche il Comune di Trani per un importo complessivo di € 198.154,51". L'amministrazione comunale aveva espresso la volontà di realizzare un percorso ciclabile nell'ambito della ex S.S. 16 dall'incrocio con via De Gemmis; nell'ottobre 2020 il Comune di Trani aveva "richiesto formalmente l'assegnazione del contributo concesso con trasferimento dell'anticipazione pari al 50%". Ora la nomina del Rup e del gruppo di lavoro.