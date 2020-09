Nuova segnaletica in via Martire di Palermo: limite di 30 km/h

Nell'ambito di lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in tutta la città, il Comune di Trani ha provveduto ad installare in via Martiri di Palermo pannelli luminosi con limite di velocità. Un'iniziativa necessaria in quella strada ormai tristemente nota per essere teatro di numerosi incidenti, spesso mortali. In più sono state montate segnalazioni luminose a ridosso degli attraversamenti pedonali. L'intervento è stato reso possibile grazie l'impegno profuso dall'assessore alla Polizia locale e viabilità, Cecilia Di Lernia. Ora ci si deve affidare al buon senso degli automobilisti affinché rispettino il limite di velocità di 30 km/h.