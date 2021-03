Nuovi aiuti alla popolazione: dal Comune altri 79mila euro per le fasce deboli

La giunta comunale, su proposta dell'assessorato ai servizi sociali, ha impegnato la somma di 78.988,56 euro (quale avanzo del contributo di 479.994,20 euro assegnato al Comune di Trani per le misure urgenti di solidarietà alimentare, giusto il Decreto Ristori Ter di novembre 2020) per nuovi aiuti alla popolazione.In forza della delibera approvata dall'esecutivo, i 78.988,56 euro, saranno così utilizzati: 20.000 euro si vanno ad aggiungere ai 50.000 euro già precedentemente accantonati (con apposita delibera) per l'implementazione di un progetto di banco alimentare per tutto il 2021, che tenga conto e valorizzi la rete territoriale di Trani già operativa per il progetto di contrasto agli sprechi alimentari d'intesa con il servizio sociale Professionale ed in termini di pronto intervento sociale; 20.500 euro saranno destinati all'attivazione di un progetto di emergenza alimentare da realizzare in vista delle prossime festività pasquali; 38.488,56 euro saranno destinati per le esigenze delle famiglie in condizioni di particolare fragilità economico-sociale già in carico al servizio sociale professionale e per nuovi bisogni derivanti dall'emergenza pandemica in corso.Si ricorda che il contributo governativo iniziale di 479.994,20 euro è stato utilizzato, attraverso due avvisi pubblici (a dicembre 2020 e febbraio 2021) per la procedura dei buoni spesa. Adesso, con la somma non utilizzata, l'Amministrazione ha ripartito le risorse in tre azioni differenti sempre calibrate sulle fasce deboli della popolazione.