Nuovi palazzi nelle aree ex villa Menga ed ex villa Monetti, le lamentele del Comitato di quartiere

Il neonato comitato "Lungomare Cristoforo Colombo – via Malcangi" ha iniziato ad operare per mezzo del suo Consiglio Direttivo interessandosi alle vicende più critiche che attualmente interessano il quartiere.L'attenzione, a seguito delle numerose sollecitazioni pervenute dai residenti, si è soffermata sulle nuove costruzioni che stanno sorgendo nelle aree ex villa Menga ed ex villa Monetti. Molti cittadini lamentano infatti che i nuovi palazzi crescono come funghi in piccole aree rese libere con l'abbattimento delle ville e della vegetazione, anche secolare, preesistenti, in una zona già satura di edifici ad alta densità abitativa, con prevedibili conseguenze dannose a carico dei residenti per le maggiori difficoltà di viabilità, per l'incremento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, per l'inadeguatezza dei servizi primari, attualmente presenti, necessari a sostenere l'aumento demografico.I proprietari degli edifici circostanti lamentano la possibilità che i permessi a costruire siano stati rilasciati non in conformità alle prescrizioni della normativa urbanistica vigente, tra queste quella relativa alle distanze minime di legge tra i fabbricati, quella del limite di altezza degli edificandi stabili, ma soprattutto quella che non permette la concessione di volumetrie superiori alle preesistenti demolite.In particolare le lamentele attualmente sono rivolte al cantiere nell'area ex villa Menga dove l'edificanda struttura cresce con insolita velocità, pertanto il comitato di quartiere, interessato alla vicenda, si è subito mobilitato attraverso il proprio vicepresidente, ing. Rita Grazia Reggio, vista la propria competenza tecnica in materia, per far chiarezza sulla situazione.L'ing. Reggio ha formulato ai competenti organi comunali richiesta di riesame del permesso a costruire in oggetto con annullamento dello stesso titolo abilitativo in autotutela, tale istanza non è stata accolta dal dirigente dell'area urbanistica che ha addotto delle motivazioni ritenute dall'ing. Reggio assolutamente inconferenti ed alle quali la stessa ha replicato con precise deduzioni sottoposte anche al vaglio delle competenti autorità giudiziarie.Il comitato dopo il perfezionamento della propria iscrizione nell'albo delle organizzazioni associative del Comune di Trani, al fine di divenire interlocutore ufficiale con l'amministrazione comunale riguardo le vicende che interessano il quartiere, chiederà al più presto un incontro con il Sindaco per discutere delle criticità sopra rappresentate e delle altre problematiche segnalate dai cittadini.Infine il comitato "lungomare Cristoforo Colombo – via Malcangi" annuncia di aver accolto al proprio interno i cittadini residenti che hanno avanzato ad oggi richiesta di iscrizione e nel contempo ha deliberato l'estensione del proprio confine sud fino a via Zara.