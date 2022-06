Nuovo amministratore in Amiu, Bottaro: «Chiediamo l'ottimizzazione dei servizi»

Social Video 6 minuti Intervista ad Ambrogio Giordano e Amedeo Bottaro

«Dal nuovo amministratore noi chiediamo una ottimizzazione dei servizi». Così il sindaco Amedeo Bottaro nel corso della conferenza d'insediamento del nuovo Amministratore unico di Amiu, Ambrogio Giordano, svoltasi questa mattina a Palazzo di Città. «Non sarà semplice perché quando vai a migliorare qualcosa che già funziona ti si chiede l'ultimo step, quello più complicato. Ma noi questo lo pretendiamo. Specialmente nell'ultimo periodo in cui il servizio di pulizia della città a me personalmente non è piaciuto. Abbiamo un uomo di grande esperienza, un uomo che fa questo nella vita da tanti anni e sono convito che farà bene».L'ingegner Ambrogio Giordano che succede al suo predecessore Gaetano Nacci ha specificato come l'azienda intende portare avanti la raccolta differenziata in città: «Ci sono già le basi per una serie d'interventi perché la raccolta differenziata si basa più sugli aspetti comportamentali. Sarà molto importante agire sulla comunicazione».Fondamentale la percezione che il cittadino avrà della raccolta differenziata intesa non come «un obbligo ma un problema di tutti e quindi vivere in un ambiente migliore ed esaltare le capacità turistico-storico ed estetiche sarà uno degli obiettivi che l'azienda porterà avanti».