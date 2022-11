Oggi a Trani la VI edizione "Borsa di Studio Mauro de Benedictis"

Giovedì 24 novembre 2022, alle ore 18.00 presso l'Auditorium del Liceo Scientifico V. Vecchi di Trani, si terrà la cerimonia di premiazione con consegna di borse di studio a beneficio di due studenti del Liceo Vecchi, diplomatisi nell'anno scolastico 2021/22, che si siano distinti per l'eccellenza e il talento nello studio. Il Premio è intitolato alla memoria dell'imprenditore tranese "Mauro de Benedictis" ed è patrocinato dal Comune di Trani e dalla Associazione F.I.D.A.P.A. : saranno presenti alla cerimonia figure istituzionali per gli indirizzi di saluto.Dopo l'intervento introduttivo del Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Tannoia, è previsto quello del Dirigente dell'UST Bari, dott.ssa Giuseppina Lotito e della sig.ra Raffaella Facondi de Benedictis, Presidente della F.I.D.A.P.A. (sez. di Trani), a cui si deve il lodevole gesto liberale di assegnazione di borse di studio ai due studenti meritevoli del Liceo Vecchi che hanno concluso con eccellenti risultati il corso di studi nell'a.s. 2021/22.La cerimonia sarà impreziosita da reading e letture drammatizzate a cura di alcuni studenti del Liceo Vecchi, coordinati dallo staff del Dirigente scolastico.All'evento parteciperanno gli studenti dei percorsi sperimentali di eccellenza attivi presso il Liceo Vecchi, quali il Matematico, la Curvatura biomedica, la Curvatura giuridico-economica, gli studenti inseriti nel Protocollo Atleti di alto livello e i rappresentanti che compongono il Comitato studentesco.Sono invitati, altresì, i Genitori e gli alunni delle Scuole di istruzione secondaria di 1^ grado, ospiti del Liceo Vecchi, al termine delle attività laboratoriali di orientamento in ingresso, previste nella stessa giornata in orario pomeridiano.La lodevole iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia de Benedictis, ben si coniuga con il costante e fermo impegno, in primis da parte della Dirigente, prof.ssa Angela Tannoia e di tutto il corpo docenti del Liceo Vecchi, nel valorizzare studenti che si sono distinti per un eccellente cursus studiorum