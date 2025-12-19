Oggi recital pianistico Maratona “Prokof’ev, o la fonte infinita"

La Fondazione Aldo Ciccolini ETS, proseguendo nella sua missione di coniugare tradizione e innovazione, presenta con orgoglio la maratona "Prokof'ev, o la fonte infinita", l'integrale delle nove Sonate per pianoforte del grande compositore russo: un progetto raro e prezioso nel panorama concertistico e didattico italiano.Non si tratta solo di un'impresa tecnica e interpretativa di straordinaria complessità, ma anche di un'occasione unica di formazione e di affermazione professionale per una nuova generazione di interpreti. A cimentarsi con queste pagine monumentali sono nove giovani pianisti di assoluto talento, in ordine di numerazione delle Sonate: Carmela Scarpa, Margherita Cavallo, Chiara Caposeno, Cristiano Cataldo, Angela Chiarieri, Michael Berardi, Monika D'Ermo, Federica Iacovelli e Yelyzaveta Klinkova (nome artistico, Lisa Klinkova).Questi brillanti musicisti sono espressione della scuola pianistica del M° Alfonso Soldano, pianista concertista di carriera internazionale, docente al Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari, cittadino benemerito della Città di Trani e Direttore Artistico della Fondazione Aldo Ciccolini ETS. Una scelta che riflette la filosofia stessa della Fondazione, presieduta da Elisabetta Papagni: investire in giovani talenti capaci, già nella freschezza della loro età artistica, di affrontare con maturità e visione uno dei repertori più ardui della letteratura pianistica.Le Sonate di Prokof'ev, vertice della scrittura pianistica novecentesca, fondono lirismo e ironia, energia ritmica e profondità drammatica. La loro esecuzione integrale è evento raro in Italia, e questa produzione si colloca tra i pochissimi progetti nazionali di questo tipo, unendo il rigore del lavoro in sala di registrazione all'emozione della performance dal vivo. I giovani pianisti si esibiscono infatti sul nuovo pianoforte gran coda Yamaha, fornito dalla ditta Clivio Pianoforti, nello storico Palazzo Discanno, in Corso Vittorio Emanuele II, 188 a Trani (BT).Il progetto nasce inoltre in occasione del centenario della nascita di Aldo Ciccolini (Napoli, 15 agosto 1925 - Asnières-sur-Seine, 1º febbraio 2015), leggendario pianista del XX secolo e guida ideale della Fondazione che porta il suo nome. Le registrazioni delle nove Sonate – curate dal M° Soldano insieme a Massimo Mazzone con standard tecnici di altissimo livello – saranno pubblicate su CD dalla prestigiosa etichetta Divine Art Recordings Group, con distribuzione mondiale su tutte le principali piattaforme digitali: un traguardo professionale di prestigio e un'opportunità unica di visibilità internazionale per i giovani interpreti.Il progetto culmina in uno speciale appuntamento dal vivo venerdì 19 dicembre, durante un'intera giornata (dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 20:00 alle 23:00), in cui i giovani pianisti renderanno omaggio ai 100 anni del Maestro Aldo Ciccolini​. La mattina inizierà, prima delle esibizioni, con un aperitivo di benvenuto, mentre la giornata si concluderà con la serata finale della stagione concertistica 2025, "Armonie Naturali", durante la quale si festeggerà anche la fine della stagione e dell'anno in corso con pandoro e spumante.L'evento si terrà presso Palazzo Discanno (in Corso Vittorio Emmanuele II, 188 a Trani), durante il quale i nove pianisti metteranno in mostra la loro straordinaria bravura nell'affrontare il monumentale ciclo delle Sonate di Prokof'ev, offrendo un flusso musicale capace di avvolgere e travolgere l'ascoltatore.L'iniziativa rientra nella stagione "Armonie Naturali" 2025 della Fondazione Aldo Ciccolini ETS, sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo, e gode del sostegno economico dello stesso Ministero e del patrocinio della Città di Trani, dell'Assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia Sociale della Regione Puglia, del PACT – Polo Arti Cultura Turismo e della Provincia di Barletta-Andria-Trani.I biglietti sono disponibili al prezzo di € 5,00 (intero) e € 2,00 (ridotto under 18 e over 65), acquistabili presso il botteghino di Palazzo Discanno dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:30 alle 20:30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 346 3055325 o scrivere a responsabileartistico.fac@gmail.com.