"Oltre la penultima verità": presentato a Trani dalla Asl Bt il Festival di cortometraggi dedicato alla salute mentale

Si è svolta oggi nei giardini pubblici dell'ex Ospedaletto pediatrico di Trani, la presentazione ufficiale della prima edizione del Festival di cortometraggi "Oltre la penultima verità" interamente dedicato alla salute mentale che si svolgerà al Castello Svevo di Barletta dal 22 al 24 giugno a partire dalle ore 20.La rassegna cinematografica a carattere regionale organizzata dall'Asl Bt, promossa dai Centri di Salute Mentale dell'Asl Bt ed a cura del Dipartimento di Salute Mentale e dell'UOSVD Informazione e Comunicazione dell'Asl Bt - in collaborazione con gli enti gestori e le associazioni di tutela della salute mentale della provincia BAT - ha l'obiettivo di essere una occasione di crescita collettiva e di offrire uno sguardo d'insieme, innovativo ed allo stesso tempo rispettoso e coraggioso, in merito alle tante problematiche della salute mentale.Sono 14 i corti, selezionati dal comitato organizzativo della rassegna, che saranno proiettati e valutati dalla giuria di esperti nelle tre giornate del Festival. I vincitori saranno premiati con un trofeo originale - creato appositamente per il Festival - durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 24 giugno nella serata finale della kermesse. Le categorie premiate dalla giuria riguarderanno: "miglior corto", "miglior interprete protagonista", "miglior interprete non protagonista", oltre al "premio della critica" e "menzione speciale" riservati alla valutazione ed alla scelta del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Bt.Tutti i 14 corti selezionati riceveranno, in ogni caso, un premio rimborso pari ad euro 1.000, mentre tutte le 46 opere pervenute e candidate alla selezione finale saranno pubblicate sul canale Youtube dell'ASL BT.La giuria è composta dalla sceneggiatrice e giornalista Antonella Gaeta in qualità di Presidente e da Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt, Antonello Bellomo, psichiatra e Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università di Foggia, Mimma Bruno, docente Storia dell'Arte e da Marianna Moschetta quale referente di Fare Assieme.Il Festival oltre che sulle pagine Fb, Instagram e Linkedin dell'Asl Bt è anche su Spotify con una playlist di brani al link: https://open.spotify.com/playlist/4SttcwCZpucYzyvCWoG8Ai dal titolo Festival dei Corti – Oltre."Il Festival "Oltre la penultima verità" - ha spiegato la Direttrice Generale dell'Asl Bt Tiziana Dimatteo - va oltre la lotta allo stigma, annulla le barriere e anzi propone la salute mentale, con tutti i disagi e le difficoltà connesse, come occasione di crescita collettiva. Questo è un Festival di tutti, degli utenti, degli operatori e di cittadini in cui la ricerca della penultima verità passerà dalle emozioni e non dalle parole, dai sentimenti e non dalle diagnosi. La cura sarà collettiva""La rassegna, a valenza regionale, è uno spazio di confronto e crescita reciproca sulla salute mentale - ha proseguito la DG - la mia sentita gratitudine va a tutti coloro che hanno creduto in questo Festival, partecipando numerosi e con tanto impegno: associazioni, cooperative, enti di produzione, privati ed enti pubblici coinvolti hanno dato vita ad un esperimento emozionante e coinvolgente che mi auguro possa appassionare e trascinare spettatori e cittadini. Per l'Asl Bt questo Festival rappresenta certamente un punto di partenza e non di arrivo - ha concluso Tiziana Dimatteo - nella consapevolezza che anche nei prossimi anni proseguiremo sulla rotta tracciata in questa prima edizione, continuando ad andare oltre la penultima verità"."Il Festival dei Corti - ha affermato il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Bt Giuseppe Barrasso - è inserito in quelle attività del Dipartimento di Salute Mentale che riguardano la promozione della Salute Mentale. L'organizzazione di questa manifestazione ha coinvolto soggetti pubblici e privati che hanno condiviso la costruzione del senso da dare a questa iniziativa. "Oltre la penultima verità" è il luogo che è stato chiesto ai partecipanti di rappresentare con le proprie opere. Il punto di partenza culturale è che nella vita di ogni essere umano - ha chiarito Barrasso - c'è una ricerca della verità che non viene mai raggiunta, per cui ci siamo affidati all'arte cinematografica per esplorare i sentieri emotivi che vanno oltre la penultima verità. Nella visione del Dipartimento questa iniziativa serve a lanciare un messaggio forte e chiaro: si può andare oltre i confini, oltre il pregiudizio, oltre il Dipartimento stesso per approdare oltre la penultima verità in cui, forse, ritroveremo noi stessi"."Questo Festival vuol dire prevenzione e informazione - ha illustrato il Responsabile del CSM di Andria-Canosa e dell'Ambulatorio dei DCA dell'Asl Bt Filippo Iovine - con una iniziativa targata Asl ma che in realtà è di tutti coloro che sono stati coinvolti facendo rete in questo progetto. L'obiettivo è veicolare, attraverso l'arte cinematografica, messaggi semplici e di facile comprensione sulla salute mentale andando oltre i confini e gli schemi delle nostre quotidiane attività".ELENCO 14 CORTI SELEZIONATI1) Gesù in ferie…tanto immaginare non costa nienteCooperativa Sociale "Questa Città" - regia di Michele Bia2) Prove di volo - dove l'arte nutre un'altra veritàOnlus Salomè - regia di Mattia Martina3) La psiche tangibileA.DA.SA.M. (Associazione Dauna per la Salute Mentale) - regia di A.DA.SA.M./Spazio Off4) Kissing simulatorDSM Asl Bt/UOSVD NPIA CAT - regia di Gianbattista Rossi5) Barche piccole di cartaCSM Ceglie Messapica - regia di Lona's Studios6) Oltre gli specchiLU.DA. Srl - regia degli ospiti del Centro riabilitativo per i DCA "Le Ginestre"7) IntantoPaolo Castrovilli - regia di Paolo Castrovilli e Raffaella Ippolito8) Fiorire in equilibrioFondazione E.P.A.S.S.S. - regia di Caterina Acquaviva e Giada Gigante9) Ristorante fuori di testaCooperativa Sociale Temenos - regia di Pino Tatoli10) Tutti dentroAMARCORD-Accademia Mediterranea del Cinema - regia di Massimo Giuliani11) SìDSM Asl Ba/UOC CSM Bitonto - regia di Michele Bia12) Quasi TranquillitàStudenti dell'Accademia Belle Arti di Bari - regia del gruppo "Treble"13) The Memory Atlas (L'Atlante della Memoria)Domenico Centrone - regia di Domenico Centrone14) Oltre il confineMaria Gabriella Porta - regia di Maria Gabriella Porta