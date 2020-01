Open day alla Baldassarre: in una mattinata il futuro, la curiosità, l'organizzazione

11 foto Scuola Baldassarre

Social Video 8 minuti Scuola Baldassarre, preside Galiano

Erano quasi le 14 di ieri, domenica 12 gennaio, ed il Dirigente della scuola Baldassarre Marco Galiano, era ancora impegnato nell'incontrare gli ultimi genitori con figli al seguito. Una vera e propria "maratona Baldassarre" iniziata alle 10.30 con il benvenuto faccia a faccia dello stesso preside coi genitori e terminato quasi alle 14, con un vero e proprio fiume "umano", mosso fondamentalmente da due elementi: il desiderio di garantire un futuro dignitoso, rassicurante, stabile, per i propri ragazzi, ed una sana "curiositas" che ha spinto centinaia di genitori con prole al seguito in un Open day come quello della Baldassarre che ha garantito informazioni, guida alle iscrizioni, una visione nitida di quanto si sarà in grado di offrire, in termini di preparazione, competenza, educazione, rispetto delle regole e delle persone, consapevolezza dei limiti e dei talenti, occasione per recuperare chi è in difficoltà, senza lasciare indietro nessuno, ma anche per recuperare chi ha già un potenziale personale di capacità e talento.Da questa visione é scaturita la "mappa" offerta ieri mattina dalla scuola Baldassarre, ossia il percorso guidato, alimentato e vivacizzato da docenti e alunni, attraverso l'offerta didattica che la scuola é in grado di garantire, tra i vari ambiti disciplinari: letteteraio, scientifico, artistico, musicale (in arrivo l'indirizzo ufficiale in tal senso), di lingue straniere. Presenti anche associazioni ambientaliste come Legambiente e Boa onda, proponenti ulteriori percorsi- progetti specifici riguardanti le proprie sfere di competenza. Vedi tutte le foto nella Gallery ed il video con protagonista il preside Marco Galiano.