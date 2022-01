Open Day per vaccinazione pediatrica: circa 300 le dosi inoculate ai bambini fra i 5 e gli 11 anni

Sono stati circa 300 i bambini che ieri hanno ricevuto la prima dose della vaccinazione anti-Covid nel corso dell' intera giornata dell'Open day tranese (con fasce orarie previste sia al mattino che nel pomeriggio) organizzato dalla Asl Bt per incentivare la vaccinazione pediatrica: i piccoli, di una età compresa fra i 5 e gli 11 anni, sono stati accolti ed intrattenuti nell'hub di via Superga dalla consueta animazione organizzata dai volontari (Oer, Trani Soccorso, Misericordia, Anps e Croce Rossa), e le operazioni si sono svolte in maniera perfetta sotto la guida della dott.ssa Patrizia Albrizio, dirigente medico della Asl Bt e responsabile del centro vaccinazioni di Trani. La seconda dose per i piccoli vaccinati in questa giornata è stata fissata per il 30 gennaio prossimo.Il 6 gennaio la copertura vaccinale Covid per la fascia pediatrica 5-11 in Puglia risultava del 22.2%, ovvero la più alta in Italia, contro una media nazionale dell'11.9%."L'invito a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid è sempre rivolto a tutti" sottolinea la dott.ssa Albrizio. Si ricorda che anche questa mattina proseguono le vaccinazioni delle seconde e terze dosi per i prenotati, e per chi volesse effettuare la prima dose potrà rivolgersi all'hub a sportello senza prenotazione.