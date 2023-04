Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, l'11 aprile concerto del Soundscape Trio

Martedì 11 Aprile, alle ore 20:00, sul palco dell'Auditorium ex conservatorio di San Luigi in Piazza Lambert a Trani, il portentoso Soundscape Trio composto dai pluripremiati e carismatici musicisti Andrijan Mincic, Tadija Mincic e Nikola Cvetkovic travolgerà il pubblico con le note di Ludwig van Beethoven, Mikhail Glinka e Max Bruch.La stagione concertistica di altissimo rilievo culturale organizzata dall'Accademia dell'orchestra filarmonica del Mediterraneo continua a offrire preziose occasioni di scoperta musicale per il nostro territorio. Al centro dell'iniziativa sempre la città di Trani, che sarà vetrina di un nuovo eccezionale evento di musica classica, e la sua cittadinanza, che dopo l'entusiasmo manifestato in occasione del concerto del 25 Marzo, ha dimostrato una sensibilità musicale fuori dal comune.Il suggestivo Auditorium sarà, per questo appuntamento, teatro di un concerto tutto dedicato ai suoni del clarinetto, del fagotto e del pianoforte che si amalgameranno in un'armonia perfetta nell'esecuzione di: Trio per pianoforte n.4 in si bemolle maggiore, op.11 di Ludwig van Beethoven, Trio pathétique di Mikhail Glinka e 8 pezzi (no.1 e 6), op.83 di Max Bruch.Sul palco ad interpretare le musiche di questi tre grandi autori ci saranno: il fagottista Tadija Minčić, il clarinettista Andrija Minčić e il pianista concertista Nikola Cvetkovic.I tre musicisti serbi godono di un importante fama nel mondo della musica classica e vantano il conseguimento di numerosi premi internazionali.Tadija Minčić ha iniziato lo studio del clarinetto come allievo del maestro Mirko Isaeki alla FMU di Beldrago. Ha conseguito la laurea con il massimo dei voti alla University of Music and Performing Arts di Monaco nel 2015. Si è esibito come solista con la Nis Symphony Orchestra e con la Thessaloniki Chamber Orchestra e ha fatto parte del Bach Collegium München e della Münchner Kammerorchester.Andrija Minčić si è diplomato nella classe del maestro Ante Grgin e successivamente si è specializzato al Dipartimento di Musica da Camera alla Faculty of Arts-University di Nis.È risultato vincitore del più importante premio della città di Nis, "11th January", come miglior laureato della Faculty of Arts in Niš nel 2009.Nikola Cvetkovic si è laureato alla Faculty of Arts di Nis nel 2013, ottenendo un Master's Degree in piano performance. La sua grande passione per la musica contemporanea lo ha portato ad avere contaminazioni con svariati generi: Rock, Pop, Jazz… .Nel 2019, ha pubblicato un piano album ''IN RETROSPECT'' influenzato dai più recenti compositori classici e anche da compositori contemporanei e di musica Jazz. Dal 2015 lavora presso la Faculty of Arts in Nis.Il trio si confronterà prima con una delle pagine più discusse mai scritte dal compositore Ludwig van Beethoven. Giudicato con tono impietoso dallo studioso beethoveniano Riezleril, il Trio per pianoforte n.4 in si bemolle maggiore, op.11 costituisce, invece, la summa dei tratti distintivi dell'opera giovanile del compositore tedesco e per questo di inestimabile valore. Il Trio fu composto nel 1798 ed è formato da tre tempi.A seguire, l'esecuzione del Trio pathétique scritto tra il 1827 e il 1828 e articolato in quattro tempi. Il Trio, composto dal nazionalista russo Michail Ivanovič Glinka, è di gradevole effetto per la cantabilità del fagotto, che espone, sostenuto dal pianoforte, una melodia piacevole, ripresa dal clarinetto, che la riespone in ottava con lo stesso fagotto.Infine, si renderà omaggio al musicista tedesco vissuto tra il 1838 e il 1920 Max Bruch, con l'esecuzione di 8 pieces (No.1 and 6) Op.83, lavoro che segna il ritorno del compositore alla musica da camera.Il concerto, come tutti quelli previsti dalla stagione concertistica, è ad ingresso gratuito.Tutti gli eventi e le iniziative organizzate dall'Accademia e dall'Orchestra saranno resi noti anche attraverso i canali social sulle rispettive pagine Instagram: accademia.int.mediterraneo e orchestrafilrmonicamed.