Paladini di giustizia e portatori sani di legalità, studenti di Trani premiati dalla Corte di Cassazione e Magistrati

Il 3 giugno a Palazzo di Città, il Sindaco Amedeo Bottaro e l'Assessora alle Culture e alla pubblica Istruzione, Francesca Zitoli hanno accolto la classe 2°N della Scuola secondaria di 1° grado E. Baldassarre, vincitrice di un prestigioso premio.Sabato 28 maggio, durante la Notte bianca della Legalità a Roma, il Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione e l'Associazione nazionale Magistrati hanno conferito alla classe 2°N per "bravura ed entusiasmo", un importante riconoscimento per la partecipazione fuori concorso al Progetto "Lex go" , rivolto alle scuole secondarie di 2° grado. La classe ha presentato un video dal titolo "Io dico No", finalizzato a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo a sfondo omofobico, in linea con l'impegno profuso dalla Commissione antibullismo della Scuola Baldassarre.Il video è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione dei PM del Tribunale di Foggia, Dott.ssa Roberta Katarzyna Bray e Dott. Matteo Stella e della Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani, Dott.ssa Angela Arbore, che ringraziamo immensamente.In occasione dell'incontro tenutosi il 19 maggio a scuola, e per accogliere i Pm di Foggia, la classe ha presentato una lettura animata in Kamishibai per ricordare i trent'anni dalle stragi di Capaci e Via d'Amelio e per riflettere sull'immenso e preziosissimo ruolo che la magistratura riveste per sconfiggere le ingiustizie, i soprusi e le organizzazioni mafiose.I magistrati hanno trovato la lettura emozionante e sorprendente e per ciò stesso l'Associazione nazionale Magistrati ha condiviso e diffuso in rete il video che è stato realizzato per l'occasione. A Palazzo di Città, grazie all'invito del Sindaco, Amedeo Bottaro e dell'Assessora Francesca Zitoli, la classe accompagnata dal Dirigente scolastico, Marco Galiano e dalle docenti S. Poverino e F. Zaccaro, ha avuto l'opportunità di replicare la lettura e condividere le motivazioni che hanno generato gli elaborati. Non ci sono parole per esprimere la gioia provata : per le alunne e gli alunni restano le emozioni e la speranza di riuscire nell'intento di diventare per la città "Ambasciatori di valori sani di Legalità". Restano il Sogno e il Desiderio di costruire una comunità più giusta, nutrita di senso critico e voglia di fare, perché come recita il celebre libro del maestro Lorenzoni: "I bambini pensano grande". Pensano grande e fanno grandi cose!