Palestra di cittadinanza, nel sesto incontro si parlerà di "Stato vs società civile?"

Sabato 12 Aprile 2025 dalle ore 16:45 alle ore 19:15 si volgerà il sesto incontro del Corso di formazione politico-amministrativa, intitolato "Palestra di Cittadinanza", organizzato dall'Associazione Etica&Politica.Presso l'HUB PortaNova in Via Nigrò n. 18 a Trani si terrà la lezione "Stato vs Società Civile? - Conflitto, Collaborazione o Nuove Prospettive?", dove il relatore Luigi Antonucci (già Segretario Generale della CGIL – BAT nonchè socio fondatore dell'associazione Etica&Politica) approfondirà il tema dei rapporti tra Stato e Società Civile, caratterizzati da una complessa rete di interazioni, in cui gruppi di interesse, movimenti sociali e media svolgono un ruolo fondamentale nella formazione dell'opinione pubblica e nell'influenzare le politiche pubbliche.Comprendere queste dinamiche è essenziale per una partecipazione civica consapevole e per il funzionamento di una Democrazia sana.Per maggiori informazioni sulla lezione e sull'intero Corso (gratuito) si può visitare la pagina www.eticaepolitica.it/formazione del sito dell'Associazione oppure scrivere a formazione@eticaepolitica.it.