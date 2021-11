Panta Rei: tutto scorre, anche nei martedì filosofici del prof. Gianni de Juliis

Martedì 23 novembre alle ore 17 presso la sede dell'Associazione Arsensum (piazza Marconi, 36), sesto appuntamento con le lezioni di Filosofia aperte a tutta la cittadinanza.Tema dell'incontro sarà "Eraclito. Il filosofo del Panta Rei (tutto scorre)"."L'umanità divisa in desti e dormienti. Un filosofo oscuro - spiega de Juliis - elitario, aristocratico. Il Nietzsche dell'antichità. Il filosofo della dialettica. Visse isolato dapprima nel tempio di Artemide e poi nei boschi sui monti, in aperto contrasto politico con la città di Efeso, di cui non condivideva il regime democratico.Il re di Persia Dario, dopo aver letto il suo libro Sulla natura, lo invitò a corte promettendogli grandi onori. Ma Eraclito rifiutò la sua proposta affermando: «tutti quelli che vivono sulla terra sono condannati a restare lontani dalla verità a causa della loro miserabile follia». Ma la Filosofia di Eraclito è aristocratica? Dimostreremo che non è così".Gli incontri si tengono nella sede dell'Associazione Arsensum e sono articolati in due parti: a) lezione di 30 minuti; b) dibattito di 30 minuti.