Parcheggi assurdi e dove trovarli...a Trani naturalmente!

Abbiamo già affrontato la storia del parcheggio selvaggio, vista da alcuni come l'inevitabile risposta della mancanza di parcheggi e, quindi, in qualche modo giustificata, ma indipendentemente da quali siano le motivazioni che spigano a parcheggiare direttamente su un marciapiede, è un gesto che andrebbe punito.Questa volta è un nostro concittadino che sui social denuncia l'abuso fatto da un'automobilista sul marciapiede di piazza della Repubblica, proprio all'altezza di un noto locale tranese. Perché? E' la domanda che ci poniamo. Qualora la motivazione fosse legata all'assenza di parcheggi è comunque giusto spingersi a tanto? Ovviamente la risposta è no! Sono numerose le segnalazioni in merito a questi parcheggi selvaggi e sempre più cittadini si chiedono se l'amministrazione comunale intervenga punendo in maniera esemplare i trasgressori.