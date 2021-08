Parcheggi bizzarri: a Trani sempre più fantasiosi

Un altro parcheggio fantasioso è stato immortalato da un nostro lettore ieri sera in piazza plebiscito. Per evitare la sosta sulle strisce blu qualcuno ha pensato bene di occupare direttamente il marciapiede in corrispondenza dell'ingresso degli uffici dell'Amet.Se la cosa può far sorridere è sicuramente un segnale ennesimo e significativo di una situazione riguardante la insufficienza dei parcheggi nel centro della città. È un fatto conclamato che soprattutto d'estate in particolare ad agosto la città è meta di turisti e abitanti delle città vicine.In realtà la bellezza di Trani, i suoi ristoranti e i suoi locali stanno suscitando una attrattiva sempre più vasta e a quel punto la fantasia di chi non ne può più di girare con l'auto alla ricerca di un parcheggio galoppa come nel caso dell' autore - o autrice - del parcheggio immortalato.E se è vero che gli ausiliari del traffico smontano dal servizio dopo le 22, è anche vero che il disordine non è stato rilevato da alcun controllo della polizia locale, lasciando i parcheggiatori fantasiosi nella possibilità di collocarsi indisturbati. Il problema è che talvolta non creano ostacoli altre impediscono accessi fondamentali.