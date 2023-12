Parcheggio della stazione, presto i lavori di messa in sicurezza ed esercizio

«Nell'ambito delle tante attività progettuali e di realizzazione poste in essere dai tecnici dell'Ufficio tecnico comunale è imminente la cantierizzazione dell'attività di messa a norma ed in esercizio del parcheggio di Piazza XX settembre. Le attività, per la cui esecuzione si cercherà di arrecare meno disagio possibile sia alla circolazione dei Pullman che agli utenti della struttura ferroviaria, riguarderanno la manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti, il ripristino e la manutenzione degli impianti elettrici, antincendio, di illuminazione etc»: lo annuncia in una nota il vicepresidente consiliare Michele di Gregorio.«Si tratta di una opera che da decenni fluttua nell'immaginario dei cittadini Tranesi ma che, finalmente, troverà esecuzione nei prossimi giorni grazie al lavoro certosino del Dirigente e dei suoi ottimi collaboratori dell'Area Lavori Pubblici nonchè alle capacità dell'amministrazione di attrarre un finanziamento di 1.200.000,00 euro, integrato con fondi di bilancio comunale, nell'ambito dei programmi di Rigenerazione urbana parte integrante del PNRR. Il primo passo verso la trasformazione dell'intera zona urbana che procederà successivamente, con la riqualificazione delle aree dismesse da Rete Ferroviaria Italiana nella zona retrostante la stazione ferroviaria. Con la esecuzione dei lavori saranno a disposizione della collettività circa 200 posti auto in una parte della città densa di uffici pubblici raggiunti da centinaia di utenti».