Parcheggio interrato della stazione, pubblicata la gara per il completamento dei lavori

«Pensate: iniziato a costruire negli anni '90, modificando pesantemente quella piazza, non è mai stato portato a termine» - dichiara il sindaco Amedeo Bottaro. «Attraverso i fondi del PNRR questa Amministrazione ha trovato le risorse necessarie per completarlo: rappresenta una infrastruttura fondamentale per la viabilità cittadina che si coniugherà con gli interventi di riqualificazione delle aree dismesse di RFI e più in generale del quartiere Stadio, consentendoci, per la vicinanza al centro cittadino, di poter chiudere al traffico con più serenità strade che oggi siamo costretti a rendere fruibili alla circolazione veicolare per la mancanza di parcheggi».

Su EmPulia è stata pubblicata la gara per il completamento del parcheggio interrato della stazione di Trani: da grande incompiuta a opera strategica per la città.