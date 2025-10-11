Pari Opportunità a Trani, nominata la nuova Consulta Comunale

Componenti Istituzionali

Lucia De Mari (Assessora con delega alle Pari Opportunità)

Luca Morollo (Consigliere comunale)

Patrizia Cormio (Consigliera comunale)

Pasquale De Toma (Consigliere comunale)

Antonia Parisi (in rappresentanza di Confesercenti Provinciale BAT)

Francesca Onesti (in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti PPC Bat)

Maria Teresa Leone (in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Trani)

Raffaella Ardito (in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri della provincia BAT)

Francesca Sorge (individuata da Astarci)

Tiziana Mongelli (individuata da F.I.D.A.P.A. BPW Italy sezione Trani)

Francesca Carbone (individuata da Il Colore degli Anni ODV/ETS)

Grazia Iannone (individuata da Arcigay BAT "Le Mine Vaganti")

Francesco Barile (individuato da Istituto Buon Samaritano)

Decreto Sindacale di nomina Consulta Comunale di Trani Pari Opportunità Documento PDF

Rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza tra i generi e le diversità, siano esse culturali, di orientamento sessuale, di condizione economica o religiosa. È questo il nobile e fondamentale obiettivo con cui nasce a Trani la, un organismo permanente che avrà il compito di proporre, consultare e orientare l'Amministrazione su temi cruciali per la coesione sociale.La lotta a ogni forma di discriminazione non è solo un principio astratto, ma un impegno concreto che richiede strumenti e persone dedicate. Con l'ufficializzazione dei suoi componenti, la Città di Trani compie un passo decisivo per dotarsi di una voce autorevole e rappresentativa del tessuto sociale, chiamata a vigilare e a promuovere una cultura dell'inclusione e del rispetto.Con decreto nr.124, firmato ieri, 10 ottobre, ilha ufficializzato la nomina dei componenti della nuova. L'organismo, che resterà in carica per i prossimi tre anni, è composto da una componente istituzionale e una componente associativa, al fine di garantire una rappresentanza ampia e diversificata della comunità, ecco i nomi.Con la nomina dei suoi componenti, laè finalmente una realtà. Ora, però, inizia la vera sfida: passare dalla forma alla sostanza. L'auspicio della città è che questo importante organismo non resti un'iniziativa solo sulla carta, ma che venga messo nelle condizioni di operare attivamente, diventando uno stimolo costante per l'Amministrazione e un punto di riferimento per i cittadini. L'impegno per i prossimi tre anni sarà quello di trasformare i principi del regolamento in azioni concrete, proposte e iniziative che possano realmente incidere sulla vita della comunità, promuovendo una Trani sempre più equa, inclusiva e attenta ai diritti di tutti.