Attualità
Pari Opportunità a Trani, nominata la nuova Consulta Comunale
Il sindaco Bottaro firma il decreto: ecco chi la comporrà per i prossimi tre anni.
Trani - sabato 11 ottobre 2025 9.46
Rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza tra i generi e le diversità, siano esse culturali, di orientamento sessuale, di condizione economica o religiosa. È questo il nobile e fondamentale obiettivo con cui nasce a Trani la Consulta Comunale per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere, un organismo permanente che avrà il compito di proporre, consultare e orientare l'Amministrazione su temi cruciali per la coesione sociale.
La lotta a ogni forma di discriminazione non è solo un principio astratto, ma un impegno concreto che richiede strumenti e persone dedicate. Con l'ufficializzazione dei suoi componenti, la Città di Trani compie un passo decisivo per dotarsi di una voce autorevole e rappresentativa del tessuto sociale, chiamata a vigilare e a promuovere una cultura dell'inclusione e del rispetto.
Con decreto nr.124, firmato ieri, 10 ottobre, il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha ufficializzato la nomina dei componenti della nuova Consulta Comunale per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere. L'organismo, che resterà in carica per i prossimi tre anni, è composto da una componente istituzionale e una componente associativa, al fine di garantire una rappresentanza ampia e diversificata della comunità, ecco i nomi.
Componenti Istituzionali:
Componenti Istituzionali:
- Lucia De Mari (Assessora con delega alle Pari Opportunità)
- Luca Morollo (Consigliere comunale)
- Patrizia Cormio (Consigliera comunale)
- Pasquale De Toma (Consigliere comunale)
- Antonia Parisi (in rappresentanza di Confesercenti Provinciale BAT)
- Francesca Onesti (in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti PPC Bat)
- Maria Teresa Leone (in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Trani)
- Raffaella Ardito (in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri della provincia BAT)
- Francesca Sorge (individuata da Astarci)
- Tiziana Mongelli (individuata da F.I.D.A.P.A. BPW Italy sezione Trani)
- Francesca Carbone (individuata da Il Colore degli Anni ODV/ETS)
- Grazia Iannone (individuata da Arcigay BAT "Le Mine Vaganti")
- Francesco Barile (individuato da Istituto Buon Samaritano)