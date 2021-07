Parte domani il Santa Jezza Festival con la presentazione del disco di Francesca Leone & Guido Di Leone

Tutto pronto per il primo appuntamento del "Santa Jezza Festival" al parco Santa Geffa di Trani in via delle Tufare.alle ore 21.30 ci sarà la presentazione del disco "Coração Vagabundo" di Francesca Leone & Guido Di Leone. Con: Francesca Leone (voce); Guido Di Leone (chitarra); Gianluca Fraccalvieri (basso); Fabio Delle Foglie (batteria).Guido Di Leone e Francesca Leone costituiscono un sodalizio artistico tra i meglio riusciti e più significativi non solo in Italia, in grado di interpretare materiale e mood brasiliani. In "Coracao Vagabundo" vengono rivisitati brani che appartengono alla sfera altissima di importanti compositori e autori.Info costi e prenotazioni: 3928840561/3427486673.