Partita dalla Villa Comunale la staffetta per i cent'anni del Milite Ignoto

La celebrazione durerà 24ore in contemporanea in molte città d'Italia.

Social Video 30 secondi Staffetta per i cent'anni del Milite Ignoto

Partita anche dalla Villa comunale di Trani la staffetta organizzata dal comando forze operative Sud per celebrare il centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto, contemporaneamente ad altre 25 città italianeÈ stata una emozionata Raffaella Campagna, caporal maggiore dell'esercito, a descrivere quel che avverrà durante le 24 ore di celebrazione. Un atleta correrà 30 minuti alla fine dei quali consegnerà il testimonio tricolore a un altro, anche durante la notte.La staffetta ha come epicentro la Villa comunale e toccherà alcune delle zone più importanti della città, dalla Cattedrale a capo Colonna passando attraverso il lungomareDopo la 1ª Guerra Mondiale, le Nazioni che avevano partecipato al conflitto vollero onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di un anonimo combattente caduto con le armi in pugno. Una sola salma sarebbe stata tumulata al Vittoriano a rappresentare il sacrificio di 651.000 italiani.Il 4 novembre 1921 il Milite Ignoto veniva tumulato nel sacello posto sull'Altare della Patria e insignito della medaglia d'oro con la seguente motivazione:"Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria.