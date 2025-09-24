Passaggio a livello, si prepara la chiusura: più sicurezza e nuova viabilità in via Verdi Trani

Trani - mercoledì 24 settembre 2025
13.02
L'amministrazione comunale, il Sindaco Amedeo Bottaro
l'aveva ampiamente anticipato in precedenti dichiarazioni, accelera in vista della chiusura definitiva del passaggio a livello di Via de Robertis. Da stamani infatti sono stati avviati in via Verdi i lavori di asfaltatura stradale che termineranno nel tardo pomeriggio, tutto finalizzato a migliorare la viabilità e, soprattutto, a garantire la sicurezza dei cittadini. Con un investimento totale di oltre 45.000 euro i lavori per riqualificare dell'area interessata al raggiungimento del sottopasso pedonale che diventerà un collegamento cruciale, sarà anche integralmente illuminato oltre che videosorvegliato in ambo due i lati di percorrenza.
