Passaggio a livello, si prepara la chiusura: più sicurezza e nuova viabilità in via Verdi Trani

L'amministrazione comunale, il Sindacol'aveva ampiamente anticipato in precedenti dichiarazioni, accelera in vista della chiusura definitiva del passaggio a livello di Via de Robertis. Da stamani infatti sono stati avviati in via Verdi i lavori di asfaltatura stradale che termineranno nel tardo pomeriggio, tutto finalizzato a migliorare la viabilità e, soprattutto, a garantire la sicurezza dei cittadini. Con un investimento totale di oltre 45.000 euro i lavori per riqualificare dell'area interessata al raggiungimento del sottopasso pedonale che diventerà un collegamento cruciale, sarà anche integralmente illuminato oltre che videosorvegliato in ambo due i lati di percorrenza.