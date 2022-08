Passaggio di testimone al Rotaract Club di Trani, alla guida subentra Andrelena Paolillo

Oggi alle ore 17:30, a Canosa, si terrà il passaggio di testimone alla presidenza del Rotaract club di Trani (sezione giovani del Rotary Club) insieme ai club di Barletta, Molfetta e Canosa di Puglia: Andrelena Paolillo subentra alla presidentessa uscente Roberta Vilella.«Per l'anno a venire, l'intento principale è quello di agire attivamente collaborando e interagendo positivamente con la comunità locale - dichiara Paolillo -. A guidarci sarà il motto "Pensa in grande, agisci in piccolo". Il Rotaract Club di Trani aspira a rendere il nostro territorio sempre più ricco di risorse per noi giovani, sotto ogni punta di vista. Poter mettere in campo le nostre idee, fa del Rotaract un motivo di grande crescita personale. Dopo appena un anno all'interno di questa associazione, mi è stata data l'opportunità di mettermi in gioco e dare il mio contributo, come Presidente, per migliorare il futuro di noi giovani, all'insegna dell'amicizia, della solidarietà e non solo».«Per l'anno appena trascorso all'insegna dell'amicizia, della crescita e del fare service, a guidarci è stato il motto "Above all limits" - dichiara la presidentessa uscente Vilella -. In un momento di vita cosi transitorio per noi ragazzi, il Rotaract rappresenta un modo per mettersi in gioco in qualcosa di diverso dallo studio, facendoci toccare con mano la realtà e rendendoci soddisfatti di poter contribuire al miglioramento del mondo che desideriamo per il nostro futuro. Dopo ben 5 anni all'interno del Rotaract Club Trani ho raggiunto il mio obiettivo di diventare Presidente, per mettere a frutto tutto il knowledge appreso in ogni altra esperienza della mia vita per migliorare il prossimo. I successi e gli insuccessi ci hanno sicuramente fatto crescere un pò di più di quanto non fossimo: associazionismo è anche questo».