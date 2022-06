Passeggiando per la nostra Città": sabato l'esordio itinerante dell' associazione Tranensis

Per informazioni è possibile contattare l'Associazione attraverso le pagine social (Facebook ed Instagram) o al numero di telefono 3467455706

Non la solita conferenza con un relatore e il pubblico seduto ad ascoltare: sabato 11 giugno, dalle ore 18:30, l'associazione Tranensis darà il via ufficiale alla sua azione attiva tra i cittadini, in un percorso di cultura partecipata che abbia l'obiettivo di far sentire i tranesi sempre più consapevoli della valore della Città e di conseguenza sempre più responsabili.Un percorso di costruzione - o di rafforzamento - di orgoglio di appartenenza che si snoderà proprio a partire dai vicoli del centro storico, dalle piazze, dalle chiese, dai palazzi, dai monumenti che disegnano il profilo e l'anima di Trani."PASSEGGIANDO PER LA NOSTRA CITTÀ" è il titolo dell'iniziativa dunque, una vera e propria e passeggiata all'insegna della scoperta storica e della curiosità comune."Un giro nel cuore della magnifica Trani. La stessa che, spesse volte, si visita per il solo piacere di girovagare", dichiarano i giovani fondatori della associazione.Nel passeggiare "narrato" i convenuti scopriranno, attraverso una guida abilitata, tre luoghi cardine della Città scelti per dare il via a questa nuova avventura culturale: Campo dei Longobardi, l'Accademia dei Pellegrini e i Tribunali .