Patto federativo fra due gruppi di maggioranza con quattro consiglieri comunali

Patto federativo fra Puglia Popolare e Movimento civico Trani Futura: dell'avvenuto accordo ne ha dato lettura il coordinatore del Movimento, e consigliere comunale, Antonio Befano in apertura della seduta odierna (cominciata dopo il terzo appello) della massima assise cittadina."Premessa e valorizzata la comunanza dei valori di riferimento, in particolare l'estrazione politica moderata di matrice popolare, e degli intenti rivolti al sostegno dell'amministrazione comunale per l'attuazione programmatica ed il rilancio dell'azione amministrativa, i referenti di Trani del partito Puglia Popolare – Popolari – ha detto Befano, che è stato il regista di questo nuovo percorso comune - costituito a livello a livello locale dai consiglieri comunali avv. Donata Di Meo e geom. Michele Lops, nonché dall'Assessore comunale dott. Carlo Laurora che riveste il ruolo di Vicecoordinatore regionale del Partito, e rappresentati dal Coordinatore Cittadino avv. Felice Cuocci, hanno siglato un accordo federativo col Coordinatore del Movimento civico Trani Futura nonché consigliere comunale sig. Antonio Befano e col consigliere comunale dott. Giuseppe Mastrototaro, istituendo un patto federativo, sia a livello locale per quel che riguarda l'attività politica nell'ambito dell'amministrazione comunale della Città di Trani, sia a livello provinciale e regionale per l'azione politica nazionale identificata nel partito Puglia Popolare – Popolari".Su tali premesse, "pur mantenendo a livello comunale gruppi consiliari distinti, gli esponenti locali dei due gruppo politici hanno concordato di proseguire nell'ambito della maggioranza di governo cittadino una comune azione politica a sostegno dell'amministrazione Bottaro, cooperando e definendo una linea condivisa sui temi di comune interesse e di maggiori rilevanza per la Città ed i suoi cittadini, nell'ottica del rilancio dell'azione amministrativa, mentre a livello provinciale, regionale e nazionale lavoreranno nella linea comune a sostegno del partito Puglia Popolare – Popolari in adesione al suo organigramma ed organizzazione territoriale che vede nel Sen. Massimo Cassano il suo maggior punto di riferimento".