Pennelli in mano e occhi sul mare: alla Fondazione SECA la 10° edizione di "Arte a colori"

Fondazione SECA - Arte e Colori - Fuori Museo 2025

La., nell'ambito del ricco programma della rassegna estiva Fuori Museo 2025, che è giunta alla sua decima edizione, ha dato il via al laboratorio creativo "Arte a colori", dedicato ai bambini a partire dai 6 anni, articolato in tre appuntamenti pomeridiani previsti per l'11, il 19 e il 25 luglio, con inizio alle ore 17:30. Il primo incontro, svoltosi venerdì 11 luglio nella splendida cornice di piazza Duomo a Trani, ha registrato una grande partecipazione e un entusiasmo contagioso da parte dei piccoli artisti, confermando il successo dell'iniziativa.I mini-corsi di acquerello si sono tenuti all'aperto, offrendo ai partecipanti l'opportunità di osservare direttamente il paesaggio circostante e di rappresentarlo su carta con la tecnica dell'acquerello. L'esperienza porta sicuramente a stimolare la creatività, l'osservazione e la sensibilità cromatica dei bambini, invitando loro a cogliere luci, ombre, colori e atmosfere dell'ambiente circostante, catturando le sfumature e le peculiarità di una delle zone più attraenti e suggestive di Trani. Le principali fonti d'ispirazione sono state le bianche pareti della Cattedrale, l'azzurro del cielo, il blu del mare e tutti quei dettagli che hanno catturato lo sguardo curioso dei giovani partecipanti.Il Direttore del Polo Museale di Trani, il dott.ha dichiarato:: "Il progetto della Fondazione Seca, in particolare 'Arte a colori,' nasce dal desiderio di allontanare i bambini dai telefoni, dai computer e dai giochi digitali, per riportarli alla realtà. Come? Attraverso il disegno, l'acquerello e questo bellissimo laboratorio di pittura en plein air. L'intento è quello di riconnettere i più piccoli con la natura e il paesaggio, in particolare con la nostra meravigliosa Cattedrale. Oggi iniziamo questo percorso proprio disegnando la prima parte della Cattedrale vista in prospettiva. Possiamo ormai considerare questo laboratorio come uno dei pilastri di 'Fuori Museo', tanto da essere molto richiesto infatti stiamo valutando di aggiungere nuove date, visto l'alto numero di adesioni."