Piano Esodo Estivo 2025: la Prefettura di Barletta Andria Trani si prepara al grande traffico

Consueta riunione estiva del Coordinamento Operativo Viabilità, questa mattina in Prefettura a Barletta per esaminare il Piano Esodo Estivo 2025 (consultabile sul sito internet www.poliziadistato.it) predisposto da Viabilità Italia, contenente importanti indicazioni operative e previsioni di traffico. A partecipare i rappresentanti della Polizia Stradale, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, i Comandanti delle Polizie Locali dei comuni della Provincia (. per Trani era presente il Maggiore Domenico Miccoli ), il rappresentante della Polizia Provinciale, nonché i referenti di Autostrade per l'Italia, ANAS, Vigili del Fuoco, R.F.I. ed S.T.P.Durante l'incontro è stata effettuata una specifica analisi delle potenziali criticità connesse all'intensificazione del traffico veicolare lungo le arterie stradali che conducono alle località balneari e turistiche, individuando nel contempo le misure da adottare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi nel mese corrente. In particolare, le giornate di sabato 2 e sabato 9 agosto sono contrassegnate dal "bollino nero", con traffico particolarmente intenso anche nelle domeniche del 3, del 10, 14 e 15 agosto, prevedendosi l'inizio del controesodo a partire da domenica 17 agosto. Al riguardo, la Polizia Stradale ha predisposto un piano di rafforzamento dei controlli nei punti critici e nelle fasce orarie di maggiore intensità di traffico ed un incremento dei servizi di controllo sulle condizioni psico-fisiche degli automobilisti, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria del territorio.Quanto agli enti proprietari, sia Autostrade per l'Italia sia Anas hanno rappresentato l'assenza di criticità strutturali, assicurando la rimozione dei cantieri amovibili in vista dell'aumento del traffico e il monitoraggio potenziato della rete stradale, anche attraverso la rimozione dell'erba a bordo strada per ridurre al minimo il rischio di incendi. È stato pianificato un maggiore coinvolgimento delle Polizie Locali, responsabili della gestione della sicurezza e della viabilità urbana, che garantiranno il presidio delle zone particolarmente critiche, soprattutto nelle giornate e nelle fasce orarie di maggiore afflusso. In ultimo, è stata affrontata la problematica del flusso di rimbalzo a seguito della chiusura in entrambi i sensi di marcia della SP141 (delle Saline), in corrispondenza del ponte Foca Aloisa, nel territorio limitrofo del Comune di Zapponeta (FG). Tale chiusura, che permane nonostante la fine dei lavori di manutenzione fosse stata prevista nel mese di luglio, riversa il traffico delle località balneari della direttrice foggiana sul territorio di Trinitapoli, attualmente unico percorso disponibile in direzione sud. Il Comune di Trinitapoli pertanto, al fine di scongiurare il rischio congestionamento della propria viabilità, si occuperà di diffondere attraverso un comunicato stampa le giornate di elevata criticità anche in concomitanza di altri eventi cittadini.