Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici

Come da programma, nella serata di venerdì 26 settembre, è andato in scena il Soirée musicale in onore dei Santi Martiri Cosma e Damiano. L'evento è stato curato dalla confraternita Santa Maria de' Dionisio in collaborazione con l'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni" Trani con il patrocinio di Città di Trani e della Regione Puglia.Assoluta protagonista della serata è stata la musica eseguita dal Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Città di Trani. Il concerto è stato un grande successo e ha trovato riscontro e apprezzamento da parte di una Piazza Libertà gremita di gente che, non solo ha occupato tutti i posti a sedere disponibili, ma ha anche assistito in piedi e ai lati della piazza.La Banda di Trani ha iniziato il programma con la musica classica eseguendo Cavalleria Leggera di Suppè, la Carmen di Bizet e la romanza Nessun Dorma da Turandot di Giacomo Puccini. Protagonisti i solisti della banda di Trani, il prof. Domenico De Musso al Flicornino, il prof. Luigi Fiore al flicorno tenore e il prof. Emanuele di Lernia al flicorno baritono. La direzione è stata affidata al Maestro Prof. Michele Di Puppo.La serata ha visto anche un momento emozionante quando l'Associazione Mascagni ha voluto omaggiare pubblicamente il Maestro Di Puppo con una targa commemorativa per i suoi oltre 60 anni di servizio musicale all'interno della banda di Trani.La serata è proseguita con brani di musica leggera di Domenico Modugno e artisti internazionali come Santana e colonne sonore come quella del film Disney Aladdin. In questa parte ha visto all'esordio di direzione nella banda di Trani il Maestro Prof. Rocco Di Rella, che visibilmente emozionato si è sciolto fino a generare entusiasmo nei presenti coinvolgendoli con il battito di mani nel brano "Pinocchio" di Livio Minafra che ha concluso la serata.Il Maestro Di Rella ha salutato la piazza e i presenti con un "VIVA TRANI!".La serata è stata condotta magistralmente dal Sig. Francesco Squatriti che l'Associazione Mascagni tiene a ringraziare pubblicamente per il lavoro svolto.