Piazza Madre Teresa di Calcutta: a Trani i cittadini chiedono aiuto

"Non sappiamo più a che Santo rivolgerci e ciò che dovrebbe essere una normale attività di manutenzione e pulizia cittadina è diventata una concessione: ci sentiamo umiliati. Ci chiediamo a cosa serva segnalare come le aiuole in tutta la piazza siano ormai totalmente occupate da erbacce secche ed alte, casa di insetti di ogni tipo. Ci chiediamo a cosa serva segnalare le panchine rotte ed arrugginite che comportano un evidente rischio per chi si avventurasse in una seduta. Ci chiediamo a cosa serva segnalare che in tutta l'area ci siano plastiche sparse, non raccolte da AMIU, diventate un tutt'uno con il verde (che non c'è). Questa volta non vogliamo rivolgerci all'assessore al verde Ferrante, forse troppe sono le sue incombenze istituzionali, ma stavolta vogliamo appellarci direttamente al Sindaco Amedeo Bottaro, a lui e non a chi ha dato la delega al verde per proprio conto: al Primo Cittadino vogliamo dire che i residenti della periferia tranese non sono cittadini di serie B".